Unterstützung für Ärzte und Pfleger : Freie Bahnfahrt für Gesundheitspersonal in Grand Est

Kostenloses ÖPNV, Tankgutscheine und kostenlose Unterkünfte: So werden Ärzte und Pfleger in Grand Est logistisch unterstützt.

In der Notaufnahme, auf der Intensivstation oder bei den Rettungsdiensten: Ärzte, Krankenschwester und Pfleger sind in der von Corona stark betroffenen Region Grand Est besonders gefordert. Die sehr angespannte Lage in den Krankenhäusern und die viele Überstunden zehren an den Kräften. Um ihnen wenigstens den Weg zur Arbeit zu erleichtern, haben Regionspräsident Jean Rottner und die französische Bahngesellschaft SNCF entschieden, das Gesundheitspersonal kostenlos Bahn fahren zu lassen. In der Region, die sich von der Schweizer Grenze bis nach Luxemburg erstreckt, sind die Wege lang und viele nutzen die Regionalbahn, um zur Arbeit zu fahren. Außerdem hat die SNCF angekündigt, dass auch Ärzte aus anderen Regionen, die zurzeit zu den französischen Corona-Clusters reisen, um dort auszuhelfen, kostenlos die Schnellzüge TGV dafür nutzen können. Auch das Klinikpersonal, das nicht mit Bahn und Bus unterwegs ist, sondern mit dem eigenen Auto wird unterstützt. Der Konzern Total hat angekündigt, frankreichweit den Krankenhäusern Tankgutscheine bis zu einer Höhe von 50 Millionen Euro zur Verfügung zu stellen. Diese können sowohl für Fahrten mit den Rettungswagen genutzt, als auch an die Belegschaft für ihren täglichen Weg zur Arbeit weitergegeben werden.