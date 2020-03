20 Covid-Patienten wurden am Donnerstag mit einem umgestalteten TGV aus dem Elsass evakuiert. Jetzt sollen die Krankenhäuser aus Lothringen entlastet werden.

Zum ersten Mal in Frankreichs Geschichte rollte der sogenannte „TGV médicalisé“, ein als Intensivstation umgestalteter Schnellzug, am Donnerstag durchs Land. Mit am Bord waren 20 schwererkrankte Corona-Patienten aus den elsässischen Krankenhäusern, die nun in Einrichtungen im Westen des Landes weiter behandelt werden. Bereits vor drei Wochen hatte sich das Elsass als ein der größter Brennpunkt in der Corona-Krise herausgestellt, nachdem das einwöchige Treffen einer freien Kirche zu dutzenden von Ansteckungen geführt hatte. Um die Krankenhäuser in Mülhausen und Colmar zu entlasten, deren Kapazitäten für Beatmungspatienten überlastet sind, errichtete die französische Armee ein Lazarett und setzte zum ersten Mal ein Militärflugzeug ein, um Patienten innerhalb des Landes zu verlegen. Sechs Corona-Patienten aus Mülhausen konnten dadurch in Militärkrankenhäusern in Marseille und Toulon weiter behandelt werden. Dieses Flugzeug A330 ist eine Art „fliegendes Krankenhaus“. Es verfügt über Intensivbetten und Beatmungsmaterial, die Bedingungen sind ähnlich wie in den Kliniken. Letztens war es während des Kosovo-Konfliktes eingesetzt worden. Wie die Regierung mitteilte soll es am heutigen Freitag wieder Patienten aus Mühlausen evakuieren, diesmal nach Bordeaux.