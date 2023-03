Gastronomie in Grand Est Drei neue Sterne-Küchen: Nachbarregion Grand Est hat jetzt 51 Sterne-Restaurants

Am höchsten ausgezeichnet in der Region Grand Est ist das Restaurant „L'Assiette Champenoise“ in Tinqueux, einem Vorort von Reims. Es gehört derzeit zu den insgesamt 29 Restaurants in ganz Frankreich, die drei Sterne tragen. „L'Assiette Champenoise“ verteidigt seine Sterne seit dem Jahr 2014. Die Zwei-Sterne-Restaurants von Grand Est haben sich größtenteils im Elsass eingerichtet. Darunter sind „La Table d'Olivier Nasti“ in Kaysersberg, „Auberge du Cheval Blanc“ in Lembach, „La Fourchette des Ducs“ in Obernai und „Villa René Lalique“ in Wingen-sur-Moder.