Atomkraftwerk in Frankreich : Feuer in Reaktor des Atomkraftwerks Cattenom ausgebrochen – Brand unter Kontrolle

Cattenom/Paris Im Reaktorblock 1 des französischen Atomkraftwerks Cattenom ist am Freitag ein Feuer ausgebrochen. Was bisher bekannt ist.

Am Freitagabend, 3. März, ist ein Feuer im Reaktorblock 1 des Atomkraftwerks Cattenom ausgebrochen. Das teilte der Betreiber, die Électricité de France (EDF), auf seiner Internetseite mit. „Das Kraftwerk Cattenom rief gegen 20 Uhr die Feuerwehr wegen eines Feuerausbruchs, der an einem Ventilator in einem Raum in der Nuklearzone des Produktionsblocks Nr. 1 ausgebrochen war“, hieß es. Nach dem Eintreffen hatte die Feuerwehr laut den Angaben den Brand schnell unter Kontrolle und ihn für gelöscht erklärt.