Victor’s Fine Dining in Perl-Nennig Saarländisches Restaurant unter den Besten weltweit – Christian Bau holt „La Liste“-Auszeichnung

Maximal sind 100 Punkte möglich. In der Spitzengruppe mit 99,5 Punkten befinden sich sieben Restaurants. Darunter ist auch die Schwarzwaldstube in Baiersbronn. In der zweiten Gruppe mit 99 Punkten landet dann Victor’s Fine Dining by Christian Bau. Dorthin hat sich Bau und sein Team stetig vorgearbeitet. 2021 stand das Restaurant noch auf Platz 21 und im Jahr danach rückte es zum ersten Mal in die Top 10 vor. Bau bedankt sich stürmisch für die Top-Platzierung mit einem Instagram-Post „LIVE AUS PARIS“.