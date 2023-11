Massiver Stellenabbau in Homburg Schock bei Michelin-Beschäftigten

Am Dienstagmittag um 13 Uhr wurde verkündet, dass im Michelin-Werk in Homburg 843 der 1323 Arbeitsplätze nacheinander abgebaut werden. In einem Jahr wird die Neureifen-Produktion geschlossen, in zwei Jahren die Halbfertigung. Die Runderneuerung soll vorerst noch erhalten bleiben.

Foto: BeckerBredel