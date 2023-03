Ute Lemper im Le Carreau Ihr Körper und ihre Stimme verschmelzen gar zur Diva Marlene Dietrich

Forbach · Im Le Carreau in Forbach stand Sängerin Ute Lemper auf der Bühne und verkörperte Marlene Dietrich in „Rendezvous with Marlene“. Das Stück basiert auf einem Telefonat der beiden Frauen von vor 35 Jahren.

12.03.2023, 12:27 Uhr

Ute Lemper spielt Marlene Dietrich in "Rendezvous with Marlene" im Le Carreau in Forbach. Foto: Astrid Karger

Von Astrid Karger

Ein ikonisches Bild der Filmgeschichte – Marlene Dietrich als „die fesche Lola“ mit angezogenem Bein auf einem Weinfass in der Variéte-Hafenkneipe „Blauer Engel“, die dem Film um den heillos jener„Lola“ verfallenden Professor Rath/Unrat den Namen gab. Es ist einer der komischen, selbstironischen Momente: Ute Lemper alias Marlene Dietrich nähert sich einem Barhocker und brummelt Regieanweisungen – „Setz Dich dahin, zieh ein Bein an, das andere darüber, lehn den Oberkörper zurück“. Marlene Dietrich war auf Wunsch des Regisseurs Josef von Sternberg trotz schauspielerischer Unerfahrenheit für die Rolle der verführerischen Lola engagiert worden, und erzählt nun lapidar, über 50 Jahre später: Befehlen folgen könne sie, Gehorchen, das sei ihr von der Mutter eingebläut worden.