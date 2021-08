Zweibrücken: Opfer erkennt Tatverdächtigen im Krankenhaus wieder : Attacken mit Faust, Messer – und auf Rettungswagen

Nach der gewalttätigen Auseinandersetzung zwischen zwei Männern griff eine junge Frau einen Rettungswagen (Symbolbild) an. Foto: dpa/Andreas Gebert

Zweibrücken Die beteiligten jungen Männer sahen sich bei der Behandlung im Nardini-Klinikum wieder. Dadurch gelang es, einen mutmaßlichen Täter zu identifizieren.

(red) Eine Serie zusammenhängender Gewalttaten hat es Samstagfrüh am Zweibrücker Hilgardplatz gegeben. Gegen 1.30 Uhr gerieten dort ein 24-jähriger und ein 25-jähriger Mann (beide aus Zweibrücken) in Streit. Im Verlauf dieses Streits schlug der 25-Jährige seinem Kontrahenten mehrmals mit der Faust ins Gesicht.

Der 24-jährige setzte sich zur Wehr, zückte ein Messer und verletzte den 25-jährigen leicht am Oberschenkel und an der rechten Hand. Der 25-jährige wurde vor Ort durch einen Rettungswagen versorgt, wie die Polizei weiter berichtet.

Der 24-jährige Tatverdächtige flüchtete zunächst zu Fuß vom Tatort musste sich jedoch wegen einer ausgekugelten Schulter ebenfalls in ärztliche Behandlung ins Nardini-Klinikum begeben. Dort wurde er von dem Opfer (so die Polizei) in der Notaufnahme wiedererkannt und identifiziert.