Kneipen-Streit eskaliert in St. Ingbert : Mann drohte in Gaststätte mit einem Messer

Foto: dpa/Carsten Rehder

St Ingbert (red) Am Dienstag, 3. August, um 18.45 Uhr, wurde der Polizei St. Ingbert gemeldet, dass in einer Gaststätte in der Ludwigstraße in St. Ingbert ein Gast von einem anderen Mann mit einem Messer bedroht worden sei.