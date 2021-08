Stadtwerke Zweibrücken: Neuer Lokal-Strom-Tarif : Nachfrage nach Ökostrom ist massiv gestiegen

Zweibrücken Als Stadtwerke-Kunde kann man auch eigene Beiträge gegen die Klimakrise leisten. Zum Beispiel mit einem neuen Tarif, der nur Naturstrom aus der Region Zweibrücken nutzt. Hohe Zuschüsse gibt es für Wallboxen zum Laden von Elektroautos.

Klimabedingte Naturkatastrophen mit vielen Toten und Schäden an Wohneigentum und Infrastruktur, wie zuletzt im rheinland-pfälzischen Ahrtal und Teilen von Nordrhein-Westfalen, lassen immer mehr Bürger umdenken. CO 2 -Einsparen und damit die Umwelt entlasten, heißt es nicht nur bei Industrieunternehmen, sondern bringen viele Menschen zum Nachdenken. Was kann man selbst für den Umweltschutz tun? Bei der Nutzung von Energie, zum Beispiel Strom oder Benzin, kann jeder selbst etwas für den Umweltschutz tun.

Die Stadtwerke Zweibrücken bieten bereits seit 15 Jahren (mit teils unterschiedlichen Tarifen) sogenannten „grünen Strom“ an. Mit verschiedenen Angeboten und Förderungen, unter anderem für die Anschaffung von einer Wallbox für das schnelle Aufladen von Elektrofahrzeugen zuhause, sehen sich die Stadtwerke in diesem Bereich gut aufgestellt.

Um die europäischen Klimaziele bis 2030 mit der Reduzierung der CO 2 -Emissionen um 55 Prozent gegenüber 1990 zu erreichen, ist die Elektromobilität mittels Ökostrom weiter voranzutreiben, wie Stadtwerke-Geschäftsführer Werner Brennemann in dem auf Merkur-Anfrage nach dem neuen Lokal-Tarif durchgeführten Gespräch betont. „Der Ausstoß von Emissionen muss daher drastisch gesenkt werden, um weitere schwerwiegende Veränderungen des Weltklimas zu verhindern.“

Die Zahl der Nutzer von Ökostrom ist deutlich angestiegen. Als der Merkur die Stadtwerke 2008 nach dem damals vor zwei Jahren eingeführten „Naturstrom“ fragte, war die Antwort überraschend: Nur ein einziger Kunde nutzte diesen Tarif. Ein Jahr später waren es auch nur drei. Mittlerweile sind es 260. Allein in diesem Jahr haben sich schon 92 Kunden für einen Ökostromtarif entschieden. Davon liegt die Zahl der Verbraucher für den neuen Tarif „Öko Lokal“ zurzeit bei 35. Braun: „Diesen gibt es auch erst seit Beginn 2021. Die Zahl steigt aber und die Nachfrage ist in den letzten Wochen angestiegen.“