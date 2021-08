Falkner in der Spiel- und Lernstube Zweibrücken : Unterricht mit Irene und Paula

Uhudame Irene und Falkner Thomas von Strzemieczny. Foto: Elisabeth Heil

Zweibrücken Der Falkner Thomas von Strzemieczny war am Montag zu Gast in der Spiel- und Lernstube Bubenhausen. Die Kinder waren schwer begeistert.

Für die Kinder der Spiel- und Lernstube in der Webenheimer Straße sind die ersten drei Wochen der Sommerferien immer etwas ganz Besonderes. Dann hat ihr Domizil nämlich noch geöffnet und begeistert jeden Tag mit einem anderen Ferienprogrammpunkt. Außergewöhnlich und spannend war sicherlich der Besuch des Falkners Thomas von Strzemieczny am vergangenen Montag. Er hatte für diesen Tag seine Uhudame Irene und Wüstenbussard-Mädchen Paula mitgebracht. Und weil das Wetter mitspielte, fanden sich alle draußen auf der Wiese vor dem schönen kleinen Garten der Spiel- und Lernstube ein.

„Wisst ihr eigentlich, was ein Falkner überhaupt ist“, fragte der erfahren Greifvogelexperte gleich zu Beginn in die Runde. „Einer, der auf Vögel aufpasst?!“, meinten die Kinder. „Eher nicht“, antwortet Thomas von Strzemieczny und deutete auf seine Kleidung. „Ein Jäger vielleicht!?“, vermuteten einige. „Genau, ein Jäger, aber ohne Gewehr, dafür mit einem Greifvogel“, erklärte er. Während er in den Sommermonaten vor allem in Schulen, Kindertagesstätten oder Seniorenheimen zu Gast sei und über die Bedeutung der Greifvögel in der Natur aufklärte, darüber hinaus auch auf Mittelaltermärkten und ähnlichen Veranstaltungen, liege der Schwerpunkt in den Herbstmonaten auf der Jagd.

Paula saß derweil ganz ruhig auf seinem Arm und blickte neugierig umher. Erst als ein Mann mit einer Schubkarre vorbeikam, breitete sie ihre Flügel aus, um in die Lüfte zu starten. Der Riemen an ihrem Bein hinderte sie. „Paula mag keine Räder“, erklärte der Falkner kurz, doch da hatte sich das Vogelmädchen schon wieder beruhigt.

Die Kinder erfuhren, dass Paula 360 Stundenkilometer schnell fliegen kann und gerade mal 5 Sekunden braucht, um diese Geschwindigkeit zu erreichen. „Wie ein Lamborghini“, staunten die Kinder. „Um ihre Lunge, besser gesagt ihre 5 Lungensäckchen, bei diesem hohen Tempo zu schützen, besitzt Paula sogenannte Zäpfchen in ihren Nasenlöchern, die den Luftdruck deutlich hemmen“, erzählte der Falkner. Wie alle Wüstenbussarde jage sie in der Gruppe, übrigens die einzige Greifvogelart, die das tue, angeführt von einem dominanten Weibchen. „Sie gelten deshalb auch als die Wölfe der Lüfte.“ Er erzählte, dass Paula sehr verspielt und neugierig sei. „Außerdem liebt sie alles, was glitzert. Im Umgang mit den Menschen ist sie sehr vorsichtig und deshalb hervorragend für die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen oder Ängsten geeignet. Manchmal sind wir mit ihr beim US-Militär zu Gast, wo sie Soldaten mit posttraumatischen Belastungsstörungen helfen kann.“ Die Kinder wollten dann noch wissen, wie lange Paula schon bei ihm lebe. „Unsere Paula ist 2012 geschlüpft und kam nur wenige Wochen alt zu uns. Wir haben sie mit der Hand aufgezogen.“

Als zweites durften die Kinder Irene kennenlernen. Der imposante Uhu ist die Grande Dame der Falknerei in Höheischweiler. „Irene ist sehr selbstbewusst und lässt sich durch nichts einschüchtern. Sie weiß genau, was sie will und eben auch, was sie nicht will“, berichtete der Falkner. Auch sie könne wie Paula sehr weit sehen aber im Gegensatz zur kleineren Greiferdame noch besser hören. „Den Herzschlag einer Maus kann Irene 150 Meter weit hören“, erklärte Thomas von Strzemieczny. Im Übrigen höre man sie nicht, wenn sie angeflogen käme. „Das liegt an der Beschaffenheit ihrer Federn“, so der Falkner, was sie zu einer sehr erfolgreichen Jägerin mache. „Irene lebt übrigens seit 2013 bei uns. Da war sie nur 14 Tage alt und nicht größer, als eine Kaffeetasse.“

Am liebsten hätten die Kindern Thomas und seine schönen Tiere gar nicht mehr gehen lassen. Doch er versprach, wiederzukommen. Auch die Leiterin der Einrichtung, Billie Jean Paulus, war begeistert. Sie hätte die Uhudame am liebsten mit nach Hause genommen. Das wäre allerdings nicht ganz billig geworden. 28 000 Euro kostet Irene, wie Thomas von Strzemieczny auf Nachfrage verriet. Weitere Highlights im Kinderferienprogramm, das am Freitag zu Ende ging, waren eine Alpaka-Wanderung, der Besuch auf dem Baumwipfelpfad und im Biosphärenhaus Dahn, eine Karibikparty mit Wasserspielen, ein Tag im Neunkircher Zoo, ein Filmtag mit Candybar und weitere tolle Erlebnisse, die sie so schnell nicht mehr vergessen werden.

Leiterin Billie Jean Paulus (rechts) und ihre Kollegin Jascha Becker. Foto: Elisabeth Heil

Paula ist ein Wüstenbussard. Foto: Elisabeth Heil