Zweibrücken: Hobbit streitet mit Ordnungsamt über Lärm : „Warum sich über mich beschwert wurde, das weiß ich nicht“

Das Gasthaus Hobbit bei Nacht. Ruhe wird nun auch am Sonntag herrschen: das Konzert ist abgesagt. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Die Musik im Hobbit sei zu laut, monieren Anwohner. Das Ordnungsamt schaltet sich ein – und der Betreiber alle Events ab. Er fühle sich unfair behandelt.

Als Peter Staufer nach Hause kommt, ist er völlig entspannt, gut gelaunt und erholt. Eine Woche hat er in Italien so richtig die Seelen baumeln lassen. Kräfte für die Arbeit getankt. Sich für den Alltag gewappnet. Ein scheinbar mächtiges Gefühl, das so manchen über die auch mal stressigen ersten Wochen der Post-Urlaubs-Phase tragen kann.

Doch bei Staufer, Betreiber des Gasthauses Hobbit, ist das Gefühl schnell verflogen. Sehr schnell. „Der Urlaub ist noch nicht mal zu Ende – und schon könnte ich wieder Erholung vertragen“, bedauert er. Denn als der beliebte Zweibrücker Gastwirt in das Postfach seines E-Mail-Accounts schaut, entdeckt er eine Nachricht eines Mitarbeiters des Ordnungsamtes der Stadt Zweibrücken. Es ist die erste E-Mail, die Staufer nach seiner Rückkehr aus Italien öffnet. Keine gute.

In der Mitteilung weist das Ordnungsamt Staufer darauf hin, dass ein Nachbar Beschwerde gegen ihn wegen Ruhestörung beim Ordnungsamt eingereicht habe. „Die Musik bei unserem alternativen Stadtfest am 25. Juli soll zu laut gewesen sein“, klärt Staufer auf. Zumindest nach Empfinden des Nachbarn, der das Ordnungsamt daraufhin informiert.

Zwei Bedingungen stellt die Behörde in der Mail an Staufer. Bedingung eins: Der Gastwirt muss sich bei der nächsten Veranstaltung am 8. August an die geplanten Musikzeiten von 16 bis 18.30 Uhr halten. Bedingung zwei: Es darf der vorgeschriebene Dezibelwert nicht überschritten werden. Also der Lautstärke-Pegel. Es folgt der als Post Skriptum verstehende Zusatz: „Wir bitten um Beachtung, dass wir hinsichtlich der weiteren Termine vorerst keine Erlaubnis erteilen werden.“ Ein Ultimatum, eine Art Lackmustest – und ein Schock für Staufer. Wie konnte es so weit kommen?

Laut Stadtsprecher Jens John waren bereits seit „Frühjahr wiederholt Beschwerden von Anwohnerinnen und Anwohnern über überhöhten Lärm im Außenbereich der Gaststätte Hobbit eingegangen“. Die letzte und letztlich auch entscheidende dann am 25. Juli. Daraufhin schaltete sich dann das Ordnungsamt ein und wandte sich an den Gastwirt.

Und Staufer? Der sagt, dass er erst in der E-Mail über die Beschwerden erfahren habe. „Bis dahin haben wir nichts davon mitbekommen, dass sich Nachbarn von der Lautstärke gestört fühlen“, sagt der Hobbit-Betreiber.

Staufer, der geschockte Gastwirt, zog nach der E-Mail Konsequenzen: Umgehend sagte er das für den 8. August geplante Biergarten-Konzert der Band „Plan B and Friends“ ab. Schweren Herzens. Doch ihm sei nichts anderes übrig geblieben. „Wir haben uns dazu entschieden, weil wir die vorausgesetzte Dezibelzahl einfach nicht einhalten können. Das wäre ja Hintergrund- oder Flüstermusik. Ein Konzert braucht aber eine gewisse Lautstärke. Wie soll das bitte gehen?“, fragt der Zweibrücker Gastwirt – und führt dann etwas resigniert an: „Für dieses Jahr rechne ich nicht mehr mit Live-Musik im Biergarten.“

Viel Frust also bei Staufer, der dem Ordnungsamt zwar einerseits einen „guten Job“ bescheinigt, die Maßnahmen andererseits dennoch für unverhältnismäßig hält. Der Gastwirt verweist in seiner Argumentation auf etwa „Zweibrücken on Air“ auf dem Herzogplatz zuletzt, wo die Stadt als Veranstalter selbst für laute Musik sorgte. Auf die Kneipe „Bit am Schloss“, aus der ja auch immer wieder lautere Musik zu hören sei. Oder auf die spielende Stadtkapelle auf dem Schlossplatz. „Warum sich ausgerechnet über mich beschwert wird, weiß ich nicht“, bedauert Staufer.

Nachgefragt bei der Stadt Zweibrücken: Wieso hat das Ordnungsamt einzig gegen das Gasthaus Hobbit diese Maßnahme verhängt? Trotz auch anderer musikalischer Einlagen, die keineswegs leise gewesen sind. Stadtsprecher John macht deutlich, dass alle angemeldeten Veranstaltungen im Hobbit auf einen Sonntag fielen. Ein Tag also, an dem andere Maßstäbe gesetzt würden als unter der Woche etwa. Oder einem Samstag. John verweist hier auf den „Paragraph 3 des Landesimmissionsgesetzes über Schutz der Sonn- und Feiertage“. Darauf, dass „an Sonntagen und gesetzlichen Feiertagen alle öffentlich bemerkbaren Tätigkeiten verboten sind, die die äußere Ruhe beeinträchtigen oder dem Wesen des Sonn- und Feiertages widersprechen.“ Dem Ordnungsamt blieb damit nichts anderes übrig: Es musste reagieren.

Das sieht auch Zweibrückens Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) so. Auf der anderen Seite sieht er die Vorgaben, „die unser Ordnungsamt korrekt durchgesetzt hat“, durchaus kritisch: „Das Gesetz baut hier hohe – vielleicht sogar zu hohe Hürden“, meint der OB. Damit werde auch das Ziel besser besuchter Innenstädte behindert. „Das bedauere ich sehr.“

Ein Satz, den Staufer in den vergangenen Stunden so oder so ähnlich von vielen Menschen auf Facebook las, nachdem er seine Gäste dort über die Ereignisse informiert hatte. Einige Freunde, Bekannte und Gäste hätten ihn auch angerufen. „Die Solidarität war überwältigend“, sagt der Gastwirt. Der Zuspruch groß. Darüber freue er sich natürlich sehr.

Und wie geht es weiter? Aktuell befinde er sich mit dem Ordnungsamt in Gesprächen, sagt Staufer. Wer weiß, vielleicht findet sich ja doch eine Lösung. „Ein Kompromiss“, wie er sagt. Gerne würde er hierfür auch mit den genervten Anwohnerinnen und Anwohnern reden, die sich über die Lautstärke beschwert haben.