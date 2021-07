Rätseln Sie mit! : Ein Stück Amerika

Wer weiß, wo im Merkur-Verbreitungsgebiet dieses Schild hängt? Foto: Nadine Lang

„The Mainstreet of America“ mitten in Zweibrücken? Ja wozu wird diese Karte denn ausgerechnet hier benötigt? Klingt komisch, ist aber so, denn unsere Fotografin hat diese Zeichnung in der Rosenstadt entdeckt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Nur wo? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.