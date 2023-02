Kräftiges Besucher-Wachstum 2022 : Zweibrücker Outlet möchte große Erweiterung 2025 öffnen

Für das Zweibrücken Fashion Outlet ging es bei den Besucherzahlen 2022 wieder hoch hinaus nach den vermutlich starken Einbrüchen in den von von strengeren Corona-Einschränkungen geprägten Pandemie-Jahren 2020 und 2021. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Das Zweibrücker Fabrikverkaufszentrum nennt erstmals ein Datum für den angestrebten, aber noch nicht genehmigten Ausbau. Vergangenes Jahr wurde ein sehr starker Besucher-Anstieg verzeichnet. Etwas Neues gibt es bald bei den Öffnungszeiten.

„Viel erlebt 2022, viel vor 2023“ – unter dieser Überschrift hat das Zweibrücken Fashion Outlet am Dienstagnachmittag einen „Rückblick und Ausblick“ gegeben. In der Pressemitteilung wird erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie in Deutschland im Frühjahr 2020 auch wieder über die Entwicklung der Besucherzahlen berichtet.

Seit der Eröffnung des schon damals größten Fabrikverkaufzentrums Deutschlands im Frühjahr 2001 hatten die (wechselnden) Outlet-Betreiber Jahr für Jahr wachsende Besucherzahlen mitgeteilt. Im Jahr 2019 wurde erstmals die Marke von vier Millionen Besuchern überschritten. Für 2020 und 2021 veröffentlichte das Center – vermutlich wegen des pandemiebedingten Besucher-Einbruchs, wie ihn infolge von Schließungen und anderen Einchränkungen der gesamte deutschen Einzelhandel erlebte – überhaupt keine Pressemitteilungen zur Entwicklung der Besucherzahlen.

Nun verrät das Center zwar weiterhin nicht die aktuelle Besucher-Jahreszahl. Aber immerhin ein klarer, erfreulicher Trend wird in der Mitteilung beschrieben: „Nach zwei durch die Corona-Pandemie geprägten Jahren kehrte 2022 endlich wieder lebendige Shopping- und Erlebnisatmosphäre in das Zweibrücken Fashion Outlet zurück. Das Fazit von Uli Nölkensmeier, der 2022 die Leitung des Outlets übernahm, ist eindeutig: ,Unsere Frequenz stieg im Vergleich zu 2021 um fast 25 Prozent. Wir sind sehr zufrieden und auf dem richtigen Weg.‘ “

Als Grund für das Wachstum werden nicht nur die 2022 deutlich geringer gewordenen Corona-Folgen genannt. 2022 seien drei neue Mieter in das Zweibrücken Fashion Outlet eingezogen: Lacoste, Hour Passion (Spezialist für hochwertige Uhren) Street One sowie Better Rich. „Diese Marken ergänzen unser Angebot perfekt“, ist Nölkensmeier überzeugt. 2023 sollen weitere Marken hinzukommen. Ebenso werde der Kult-Burger-Brater Five Guys in diesem Jahr in einen eigenen Neubau ziehen „und somit weiter zur Attraktivität des Centers beitragen“. „Und auch die geplante Erweiterung des Fashion Outlets um fast 10 000 weitere Quadratmeter würde ab 2025 mehr als 40 neue Shops ermöglichen“, nennt das Center erstmals ein angestrebtes Eröffnungsjahr für den Ausbau der reinen Nettoverkaufsfläche von bislang 21 000 auf 29 500 Quadratmeter.

Lesen Sie auch Nach Eröffnung in Zweibrücken letztes Jahr : Kult-Burger-Brater Five Guys übertrifft Erwartungen im Outlet und wird jetzt noch größer

Ob dies genehmigungsfähig ist, prüft derzeit die SGD Süd (Struktur- und Genehmigungsdirektion in Neustadt); Nachbarkommunen wie Homburg denken für den Fall einer Genehmigung bereits über Klagen vor Gericht nach (wir berichteten).

Neben der Vergrößerung der Auswahl hätten „vor allem zahlreiche Events dazu beigetragen, dass viele Menschen aus der Umgebung, aber auch den Ballungsräumen Mannheim und Karlsruhe, aus Frankreich und Luxemburg sehr gerne wieder ins Zweibrücken Fashion Outlet gereist sind“, teilt das Center mit: „Ob bei der erfolgreichen Osteraktion, bei den erstmalig veranstalteten After Work Wiesn oder dem Singles‘ Day, bei den Besuchen von Prominenten wie Sarah Engels oder dem Bachelor 2022 Dominik Stuckmann – sämtliche Veranstaltungen waren gut besucht“. Nölkensmeier: „Alle waren begeistert, sich wieder zu treffen, zu feiern und das Leben zu genießen.“

Aufgrund der positiven Resonanz erhalten viele Veranstaltungen, die im vergangenen Jahr das erste Mal stattfanden, einen festen Platz im Kalender 2023. Weitere Aktionen seien geplant.

Das Zweibrücken Fashion Outlet bot im Dezember verlängerte Öffnungszeiten bis 20 Uhr an. Mit Erfolg: „Ab April dieses Jahres wollen wir zu stark frequentierten Zeiten – hauptsächlich wohl während der Ferien – durchgängig von Montag bis Samstag bis 20 Uhr öffnen. Die Late Night Shoppings wird es natürlich trotzdem geben“, gibt Nölkensmeier einen Ausblick. Normalerweise ist seit der Outlet-Eröffnung nur bis 19 Uhr geöffnet, erlaubt sind in Rheinland-Pfalz Öffnungszeiten bis 22 Uhr.

Auch für den Mutterkonzern VIA Outlets sei 2022 ein erfolgreiches Jahr gewesen: „Die VIA Outlets, deren alleiniger Anteilseigner der niederländische Pensionsfonds APG ist, wuchsen im Vergleich zu 2019 weltweit um mehr als drei Prozent und verzeichneten einen Anstieg der Besucherausgaben um stolze 21 Prozent. Der Gesamtumsatz belief sich auf 1,2 Milliarden Euro in mehr als 1100 Geschäften in elf Niederlassungen in neun europäischen Ländern.“ Otto Ambagtsheer, CEO der VIA Outlets, sagt: „Das Jahr 2022 hat eine robuste Erholung gezeigt. Die Markenverkäufe haben wieder das Niveau von vor der Pandemie erreicht.“