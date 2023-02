Zweibrücken : Neues Brückenteil an A 8 steht bereits

Neues Brückenteil an A 8 steht bereits

Die Brücke an der A8 nach den Arbeiten. Foto: Elisabeth Beduhn Foto: Elisabeth Beduhn

Die Vollsperrung der A 8 zwischen Ernstweiler und Einöd hätte eigentlich bis Montagmorgen, fünf Uhr, andauern sollen. Doch schon am Samstagabend war die Strecke in beide Richtungen wieder frei.

Für die neue Brücke über den Hornbach in Fahrtrichtung Pirmasens wurde am Samstag eine neue Stahlkonstruktion eingesetzt, jeder Stahlträger 48 Meter lang und 90 Tonnen schwer. Auf den Umleitungen herrschte für die Dauer der erforderlichen Vollsperrung zähfließender Verkehr. Die erste Brücke auf der gegenüberliegenden Fahrbahnseite in Richtung Saarland wurde bereits zu einem früheren Zeitpunkt erneuert. Im Sommer sollen sämtliche Arbeiten abgeschlossen sein, dann werden ergänzend noch Lärmschutzwände aufgestellt. Bis dahin bleibt die Baustelle einspurig. Die Erneuerung der beiden Brücken kostet laut Johannes Grünewald von der Autobahn GmbH insgesamt vier Millionen Euro.(elb) Foto: E. Beduhn