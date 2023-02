Prunksitzung in der Festhalle : Trulla-trulla-trulla-la – der KVZ ist wieder da

Die rot-weißen Funken des KVZ hatten mit ihrem Gardetanz die Bühne – und das Publikum im Griff. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Närrischer Frohsinn und Farbenpracht füllen die Zweibrücker Festhalle.

Was kann nach drei Jahren Abstinenz auch anders herauskommen als ein feucht-fröhlich-farbenfroh-lustig-närrischer Faasenachts-Abend mit Programm in geballter Ladung bis zum Abwinken erst früh in den Morgenstunden. Das jedenfalls war die Prunksitzung des KVZ am Samstagabend in der Zweibrücker Festhalle.

Mit „Wir leben“ eröffneten die „Wikinger“ musikalisch den abendlich-nächtlichen Dauerreigen, was KVZ-Sitzungspräsidentin Heike Förch sogleich in ihre Begrüßung übernahm und überaus stolz verkündete, dass der Verein, nach Jahren der Entbehrung, noch am Leben sei und jetzt wieder richtig loslegen könne.

Kurz zuvor hatte sich die Festhallenbühne schon unter lauten „Alleeh-Hopp“-Rufen randvoll mit den punkt 20.11 Uhr einmarschierenden Garden gefüllt und bot ein so farbenfrohes Bild, dass nach deren Abmarsch der Elferrat im Hintergrund erst einmal ein wenig verblasste, dann aber auch dauernd ins Blickfeld der Gäste rückte.

„Full House“ im großen Saal – und auch auf der Empore tummelte sich das närrische Volk, bereit, sich bei einem gut fünfstündiges Programm mit 22 Programmpunkten und über 100 Teilnehmern zu vergnügen. Nach einem lustig-possierlichen Auftritt der Tanzzwerge als Glückskäfer, lag es am „Labbeduddel“ (Julian Hunsicker vom MGV Frohsinn Obersimpten) in der Bütt das Eis zu brechen, das allerdings längst geschmolzen war und der Saal bereits brodelte. Mit seiner skurrilen Gesangsnummer vom zerstörten Bonbon-Stand seiner Mutter, mit dem Refrain „Halli-hallo, halli-hallo, s‘iss traurisch awwer wahr, im ganze Land kenn Guuzelstand, wies meiner Mutter ihrer enner war“. Das Ganze dann auch noch in verschiedenen Sprachen und durchgängige Lachsalven und Schenkelklopfen waren vorprogrammiert.

Gut verteilt reihten sich die Bütten-Nummern zwischen den Garde- und Showtänzen ein und erzeugten, nach furiosem und akrobatisch anmutendem Treiben auf der Bühne, erst einmal wieder einen gewissen Ruhepol. Das allerdings nur von der peripheren Muskulatur her, denn sogleich wurden die Lachmuskeln wieder in Anspruch genommen. Frank und Lea Jacobi als „Vater“ und Tochter“ hatten da so einige kleine Problemchen zu bewältigen. Vater bei den Schulaufgaben: „Ein großer Dichter aus der Antike?“ Tochter: „Achilles“. Vater: „Der war doch kein Dichter!“ Tochter: „Doch, der war sehr berühmt wegen seiner Ferse.“

Auch solo ging Frank Jacobi nochmals als „De Franzel“ in die Bütt und wusste dort sogleich eine Antwort auf die „Steigerung von Lebensgefahr“. „Lebensgefährtin natürlich“, seine logische Antwort, die bei den anwesenden Damen nicht ganz unumstritten war. „Unn sinn die Zeite noch so trieb, immer hoch die Gellerieb“, mit diesem Dauerbrenner machte der „Hofnarr“ (Andreas Franz von den Bruchkatze Ramstein), zwischen seiner weltumspannenden politischen Büttenrede, immer wieder Mut, nicht nur das besagte Gemüse, sondern auch den Kopf hochzuhalten.

Auch ein Saarländer wurde in die Bütt gelassen und von Heike Förch „genehmigt“. „Es Nissje“ Kirk Rebmann bot viel Skurriles und mit musikalischen und tänzerischen Einlagen Gespicktes aus seiner „Kruuschkischt“. Dazwischen auch die Geschichte seiner Freundin, die sich, während einer Kreuzfahrt, aus Versehen nackt auf dem Glas-Panoramadach des Bordrestaurants sonnte und, ob der speziellen Aussicht, den Restaurant-Chef auf den Plan rief.

Natürlich durfte auch KVZ-Präsidentin Heike Förch, alias Butzfraa „Allerschänscht“ in der Bütt nicht fehlen und ihren „angesammelten Ärger“ zunächst einmal am Publikum ablassen. „Sinn mir do uff ner Faasnachtsfeier odder bei de Widdervereinischung der Spalt-Tablette?“, so ihre kritische Frage in die ersten Reihen. Manche könnten sich, wegen mangelnder Bewegung, auch gleich eine Denkmalschutzplakette auf den Allerwertesten kleben lassen. Sie putze ja in der Stadt, vor allem bei Beamten und da gebe es ja glücklicherweise nicht viel zu tun. „Die mache jo nix, do gebbts a net viel ze schaffe“, ihr Kommentar zum Beamtenalltag. Nach vielen Geschichten aus ihrem unendlichen verrückten Erfahrungsschatz, verabschiedete sie sich nicht ohne ihren persönlichen Song: „Trulla-trulla-trulla-la, trulla-trulla-trulla-la, da wo meine Leber war, ist jetzt eine Mini-Bar“.

Auch der Bedienung machten bunte Typen sichtlich Spaß. Foto: Volker Baumann

Die Bühne wartet – Einzug der Garden in den Festsaal, pünktlich um 20.11 Uhr. Foto: Volker Baumann

Bunte Vielfalt, fetzigen Sound und furiosen Tanz bot das gemischte Ballett des KVZ. Foto: Volker Baumann