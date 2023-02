Nachruf : Zweibrücker Arzt Ulrich Gensch mit 72 gestorben

Zweibrücken Der Zweibrücker Mediziner Ulrich Gensch ist tot. Er starb am vergangenen Mittwoch im Alter von 72 Jahren nach langer, schwerer Krankheit.

Das Licht der Welt erblickte Gensch im entgegengesetzten Teil Deutschlands – in Schwerin in Mecklenburg-Vorpommern. Dort, in der damaligen DDR, wurde er am 15. September 1950 geboren. Kurz vor dem Bau der Mauer 1961 ergriff seine Familie die Flucht und setzte sich nach Westdeutschland ab.

Ein sicherlich prägendes Element seiner Lebens – denn später engagierte er sich in Zweibrücken selbst für Flüchtlinge.

Ulrich Genschs Familie begann, im Westen angekommen, in Zweibrücken ein neues Leben. Ulrich Gensch machte sein Abitur am damaligen Naturwissenschaftlichen Gymnasium, dem heutigen Helmholtz-Gymnasium und studierte dann Medizin in Homburg.

Seine internistische Praxis am Busbahnhof führte er zuletzt mit seinem Sohn Christoph als Gemeinschaftspraxis.

Gensch war einer der exponiertesten Ärzte in Zweibrücken, auch deswegen, weil er etliche Jahre als Vorsitzender des MQZ, des Medizinischen Qualitätsnetzes, wirkte; eine Vereinigung, die in der Rosenstadt praktizierende Ärzte vertritt. Als Sprecher war Gensch regelmäßig in den Medien vertreten und machte sich für die Belange seines Berufsstandes stark.

2015, als es zu einer großen Bewegung von Flüchtlingen nach Deutschland kam, betreute er Flüchtlinge ehrenamtlich und half auch bei organisatorischen Fragen mit.

Ulrich Gensch hatte eine offene Art, er war ein Mann ohne Allüren. Privat galt seine Hingabe dem Sport. Sowohl aktiv, etwa als Jogger (vor allem für die lange Strecke), wie auch passiv als begeisterter Anhänger des 1. FC Kaiserslautern. Eine Leidenschaft, die er mit seinem Sohn teilte.

Besucher der Gemeinschaftspraxis der beiden konnten dies leicht erkennen, so manches Foto an den Wänden zeugten von der Hingabe für den „Betze“.

Ulrich Gensch arbeitete bis zuletzt in seiner Praxis, bis ihm die Krankheit die Kraft nahm.

Er hinterlässt seine Ehefrau Margarete sowie seine Kinder Christoph und Barbara und die vier Enkelkinder Julius, Liliane, Johan und Gustav.

Der Zweibrücker Arzt Ulrich Gensch ist mit 72 Jahren gestorben. Foto: Familie Gensch