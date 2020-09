Zweibrücken : Dank Herbstbelebung erste Erholung am Arbeitsmarkt

Die Agentur für Arbeit an der Kreuzung Kaiserstraße/Poststraße in Zweibrücken. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Trotz der Corona-Krise ist die Arbeitslosigkeit gegenüber dem August in Zweibrücken und der übrigen Westpfalz zurückgegangen.

Das Geschehen am Arbeitsmarkt ist seit gut einem halben Jahr geprägt von der Corona-Pandemie. Die Zahl der Arbeitslosen in der Westpfalz war Monat für Monat von 16 516 im März auf 19 836 im August angestiegen. In vielen Unternehmen wird weiterhin teilweise kurzgearbeitet, aber der Umfang geht zurück, teilt die Agentur für Arbeit mit. Sie habe in der Corona-Krise bereits 87,4 Millionen Euro Kurzarbeitergeld ausgezahlt. Im vergangenen Jahr waren dies von Januar bis September nur rund 190 000 Euro.

Nachdem sich im August noch die Urlaubszeit bemerkbar machte und die typischen Sommerentwicklungen spürbar waren, hat im September eine Belebung am Arbeitsmarkt eingesetzt. Diese ist für den Herbst in normalen Jahren üblich und führte nun auch 2020 dazu, dass die Arbeitslosigkeit von August auf September zurückgegangen ist. Der Abstand zu den Vorjahreswerten hat sich damit wieder etwas reduziert. Es wurden auf der einen Seite weniger Zugänge in die Arbeitslosigkeit gezählt. Auf der anderen Seite fanden verstärkt wieder Arbeitslose Stellen.

Die (auch für Zweibrücken zuständige) Agentur für Arbeit Kaiserslautern-Pirmasens zählte im September insgesamt 18 553 Arbeitslose. Das waren 1283 bzw. 6,5 Prozent weniger als im August und 2562 bzw. 16 Prozent mehr als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote lag damit bei 6,6 Prozent. Sie ist gegenüber dem Vormonat um 0,4 Prozentpunkte gesunken und gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,9 Prozentpunkte gestiegen.

„Nach der Sommerpause am Arbeitsmarkt setzt die Herbstbelebung ein. Arbeitslose finden wieder Anstellungen in den Unternehmen. Es starten vermehrt Ausbildungen. Wenn Corona keine weiteren Einschränkungen und damit Auswirkungen auf den Arbeitsmarkt bringt, sollte es zu einer weiteren Besserung kommen. Dann hoffen wir, dass Menschen, die derzeit ohne Arbeit sind, bald wieder neue Chancen erhalten und von dem vorhandenen Stellenangebot profitieren können“, erklärt Agentur-Leiter Peter Weißler.

Dem Arbeitgeber-Service der westpfälzischen Agentur für Arbeit wurden im September 797 freie Stellen neu gemeldet. Das waren 51 weniger als im Vormonat und 336 weniger als im Vorjahresmonat. Der Gesamtbestand an offenen Arbeitsstellen ist um 81 auf 4410 zurückgegangen. Weißler: „Die Zahl der neu gemeldeten Stellen liegt noch unter den Meldungen vor Corona. Dennoch steht ein breites Arbeitsstellenangebot zur Verfügung. Die Unternehmen haben nach wie vor Personalbedarfe und agieren mit Weitsicht. Das bringt Perspektiven – insbesondere für junge Menschen, die nach abgeschlossener Ausbildung noch auf der Suche sind.“

In der Stadt Zweibrücken waren im September 1284 Frauen und Männer bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 83 bzw. 6,1 Prozent weniger als im August und 198 bzw. 18,2 Prozent mehr als im September des vergangenen Jahres. Die Arbeitslosenquote sank damit von 7,3 Prozent im August auf nun 6,8 Prozent. Sie lag 0,9 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Arbeitgeber in Zweibrücken meldeten in den vergangenen vier Wochen 74 zu besetzende Stellen. Das waren acht weniger als im August und 22 weniger als im September des Vorjahres. Derzeit gibt es 347 offene Stellen.

Im Landkreis Südwestpfalz waren im September 2134 Menschen bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter arbeitslos gemeldet. Das waren 180 bzw. 7,8 Prozent weniger als im August und 213 bzw. 11,1 Prozent mehr als im September 2019. Die Arbeitslosenquote sank damit von 4,5 Prozent im August auf nun 4,1 Prozent. Sie lag 0,4 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahresmonats. Arbeitgeber in der Südwestpfalz meldeten in den vergangenen vier Wochen 106 zu besetzende Stellen – 29 mehr als im August und sechs mehr als im September 2019. Derzeit gibt es 428 offene Stellen.