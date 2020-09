Zweibrücker Hallenbad und Sauna : Badeparadies öffnet am 19. Oktober

Das Badeparadies (Archivbild) wird nach siebenmonatiger Zwangspause bald wieder öffnen. Foto: Lutz Fröhlich

Zweibrücken Geänderte Badeordnung wegen der Corona-Pandemie für Hallenbad und Sauna. Maximal 130 Badegäste und 50 Saunagänger sind erlaubt.

Seit Mitte März war das Zweibrücker Badeparadies wegen der weltweiten Corona-Pandemie geschlossen. „Am 19. Oktober öffnen wir die Einrichtung mit Hallenbad und Sauna wieder“, erklärte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Werner Brennemann, am Mittwoch in einem Pressegespräch.

Allerdings informierte er über einige Änderung in der Badeordnung für die beiden Bereiche der Freizeiteinrichtung, um das Corona-Ansteckungsrisiko zu minimieren. So sind von montags bis sonntags jeweils drei Zeitfenster für Badegäste vorgesehen. Von 10 bis 13.30 Uhr, von 13.30 bis 16.30 Uhr und von 17 bis 20 Uhr. Die halbstündigen Pausen werden zur Desinfektion benötigt. Eine Viertelstunde vor Ende des jeweiligen Zeitfenster ist das Becken zu verlassen.

Wobei der Montag für Schulen und Vereine reserviert sei, sagte Brennemann: „Wir wollten deren Bedürfnissen Rechnung tragen.“ Dabei müssen die Schulen ihren Wunsch bei den Stadtwerken anmelden. „Wir bieten den Schulen die Möglichkeit zum Schwimmunterricht an.“ Denn auch am Montag gilt zum Corona-Schutz: Es dürfen maximal 130 Personen sich für die Schwimmhalle und 50 für die Sauna anmelden. Wobei Saunagänger mit ihrem Ticket auch Schwimmen gehen dürfen. (Zum Vergleich: Die Hallenbad-Kapazität liegt bei 570 Spinden, die Sauna bei 130.)

Wie im Freibad werden die Eintrittskarten über das Online-Ticketsystem (das auf www.badeparadies-zw.de geplant ist) vergeben. „Da werden die Kontaktdaten registriert.“ Wer keinen Internet-Zugang hat oder Leute damit kennt: Auch im Badeparadies können Tickets an der Kasse erworben werden, soweit freie Kapazitäten vorhanden sind. Brennemann: „Im Freibad hat das gut funktioniert. Ich gehe davon aus, dass es im Badeparadies auch funktioniert.“

Insgesamt sei die Freibad-Saison trotz der Corona-Einschränkungen „harmonisch“ verlaufen, zieht Brennemann Bilanz. Die Besucher hätten sich an die Vorgaben zum Corona-Schutz gehalten. Brennemann vertraut auch im Badeparadies darauf, dass die Gäste verantwortlich handeln. Mit rund 12 300 Besuchern im Freibad war der Stadtwerke-Geschäftsführer angesichts der Situation zufrieden.

Zur Wiedereröffnung des Badeparadieses erklärte Brennemann: „Aus wirtschaftlichen Gründen hätte man das Bad zu lassen können. Aber wir wollten den Menschen ein Freizeitangebot machen.“ Auch bei der Entscheidung im Stadtwerke-Aufsichtsrat sei das unumstritten gewesen. „Dem Gremium ist es wichtig, den Leuten etwas anzubieten.“

Die geänderten Öffnungszeiten ziehen auch geänderte Eintrittspreise nach sich. So kostet ein Drei-Stunden-Hallenbad-Ticket 5,50 Euro. Für Kinder und Jugendliche bis 17, Schüler, Studenten, Auszubildende, Personen im Bundefreiwilligendienst oder Jugendfreiwilligendienst oder Schwerbehinderte 4 Euro. Ein Sauna-Tickt für drei Stunden kostet 14,50 Euro beziehungsweise 13 Euro. Damit haben sich die Preise um je 50 Cent erhöht. Brennemann wies darauf hin, dass Mehrfachkarten derzeit nicht genutzt werden können.

Beim Schwimmbetrieb wird wie im Freibad auch ein Rundschwimmen in einer Richtung vorgeschrieben, damit man sich nicht zu nahe kommt.

Auch sonst gibt es wegen Corona einige Änderungen. So ist die Nutzung von mitgebrachten Föhnen nicht gestattet und die fest installierten Haartrockner sind nicht in Betrieb, damit keine Viren durch die Luft gepustet werden können. Angebote wie Aquajogging gibt es derzeit nicht. Und auch Ballspielen ist verboten. Whirlpool, Eisbrunnen oder Wellenbecken sind wie die Wertfächer geschlossen. Brennemann erklärt, was geht: „Die Leute können schwimmen und sich auf den Liegen mit Abstand ausruhen.“

In der Sauna stehen nur die vier finnischen Saunen zur Verfügung. Die Dampfbäder sind geschlossen. Zudem wird wegen der geringen Besucherzahl nur die Gemischte Sauna angeboten.

„Wir benötigen zwei Wochen Vorlaufzeit“, begründete Brennemann die Öffnung erst am 19. Oktober. Bis dahin seien noch Restarbeiten in der Sauna sowie Arbeiten in Sachen Hygiene zu erledigen. „Wir wollten beide Teile gleichzeitig öffnen“, betonte der Stadtwerke-Chef. Die lange Corona-Zwangspause sei genutzt worden, um eigentlich erst in den nächsten Jahren anstehende Arbeiten durchzuführen. Dabei sei es aber zu Lieferengpässen gekommen.