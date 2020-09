Gottesdienst zugunsten der Zweibrücker Tafel : Erntedank in der Zwinglikirche

Niederauerbach Am kommenden Sonntag, 4. Oktober, findet ab 9.30 Uhr ein Erntedankgottesdienst in der Zwinglikirche in Niederauerbach statt. Jeder Besucher und jede Besucherin ist dazu eingeladen, zum Gottesdienst Erntegaben mitzubringen (beispielsweise Äpfel, Birnen oder Karotten), damit der Altar mit diesen Erntegaben zusätzlich geschmückt werden kann.

Alle Erntegaben werden nach dem Gottesdienst an die Zweibrücker Tafel abgegeben, die arme Menschen mit Lebensmitteln versorgt. Den Gottesdienst werden Karin Biet und Leander Denzer musikalisch gestalten, wie Pfarrer Matthias Strickler weiter mitteilt.

(red)