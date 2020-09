Arbeitsmarkt Homburg : Weniger Arbeitslose in der Region

Homburg/Bexbach/Kirkel Die Lage am Arbeitsmarkt hat sich im abgelaufenen Monat September leicht aufgehellt. In der Region Homburg waren 5,8 Prozent ohne Arbeit.

„Die Arbeitslosigkeit ist von August auf September zurückgegangen, und die Unternehmen meldeten mehr offene Stellen“, bilanziert Madeleine Seidel, Vorsitzende der Geschäftsführung der Agentur für Arbeit Saarland, und erläutert: „Dass wir den fünften Monat in Folge wieder einen höheren Zugang an gemeldeten Arbeitsstellen verzeichnen, deutet auf eine langsame Stabilisierung des Arbeitsmarktes hin. Positiv ist auch, dass im aktuellen Monat mehr Menschen ihre Arbeitslosigkeit durch Aufnahme einer neuen Beschäftigung beenden konnten. Die Zahl der Abgänge in Erwerbstätigkeit liegen deutlich über dem Vormonatswert und auch höher als in den Vorjahren.“

Im Saarpfalz-Kreis waren im aktuellen Monat 4453 Frauen und Männer arbeitslos gemeldet, 166 weniger als im August. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren bei der Agentur für Arbeit und dem Jobcenter über ein Viertel Arbeitslose mehr gemeldet (plus 954). Die Arbeitslosenquote lag mit 5,8 Prozent um 0,2 Prozentpunkte unter dem Wert des Vormonats und um 1,3 Prozentpunkte über dem Wert des Vorjahres. In der Geschäftsstelle Homburg (Bexbach, Homburg, Kirkel) waren im September 3325 Arbeitslose (plus 743 zum Vorjahr) gemeldet. Die Arbeitslosenquote liegt bei 5,8 Prozent. In der Geschäftsstelle St. Ingbert sind es 1128 Arbeitslose (plus 211 zum Vorjahr), die Arbeitslosenquote liegt hier bei 5,8 Prozent.