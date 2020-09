Ein Fahrer versucht vor Polizei wegzurennen : Vier Fahrten unter Alkohol in Zweibrücken

Zweibrücken Im Rahmen der Streifenfahrt wurde ein offensichtlich stark alkoholisierter 33-jähriger Mann auf der Fahrbahn in der Maxstraße festgestellt und kontrolliert. Da er zu verstehen gab, dass er nun mit seinem Auto nach Pirmasens fahren will, wurde ihm ein Atemalkoholtest angeboten, der 1,89 Promille ergab.

ImZweibrücker Alleeweg wurde, ebenfalls in den vergangenen Tagen, ein 28-jähriger mit Marihuana bekiffter Autofahrer erwischt. In der Fruchtmarktstraße nahm in 27-jähriger Pkw-Fahrer erkennbar unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln am Straßenverkehr teil. Gegen den 28- und den 27-Jährigen wurden Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Sie müssen mit einer Geldbuße von jeweils 500 Euro und einmonatigem Fahrverbot rechnen.