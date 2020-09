Trotzdem keine Trendwende auf dem Arbeitsmarkt : Im September waren weniger Rheinland-Pfälzer arbeitslos

Mainz Die Lage auf dem Arbeitsmarkt hat sich verbessert. Von einer Trendwende spricht die Arbeitsagentur aber nicht. Es komme auf die Entwicklung der Corona-Infektionszahlen an.

Die Arbeitslosigkeit in Rheinland-Pfalz ist im siebten Monat der Corona-Krise gesunken. Im September waren rund 122 500 Menschen ohne Job und damit 7100 weniger als im August, wie die Regionaldirektion der Arbeitsagentur am Mittwoch mitteilte. Im Vergleich zum Vorjahresmonat waren allerdings deutlich mehr Männer und Frauen ohne eine bezahlte Erwerbstätigkeit: In Zahlen 27 000 Menschen. Die Arbeitslosenquote lag im September 2020 bei 5,4 Prozent.