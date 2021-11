Hochwasser-Schutz : Trichter-Lage bereitet Wattweiler Sorgen

Wattweiler Ortsbeirat diskutiert über Schutz vor Starkregen, Konzept wird Anfang 2022 Bürgern vorgestellt. Lange schwelender Ärger um gesperrte Sitzgruppe auf dem Dorfplatz soll spätestens mit dem Aufstellen des Christbaums beendet sein.

„Warten“: Das müssen sämtliche Wattweiler Bürger schon seit langer, sehr langer Zeit bezüglich der gesperrten Sitzgruppe in der Dorfmitte. Wie der Merkur bereits mehrfach berichtete, hatte der Ortsbeirat, nachdem er bereits 2014 entschieden hatte, eine Sitzgruppe aufzustellen, dies Anfang 2018 tatsächlich realisiert. Die Freude daran währte nicht lang. Der UBZ befand, die Sitzgruppe sei unsicher und verbannte sie regelrecht in einen „Käfig“. Daraufhin ging es in den vergangenen Monaten hin und her bei der Frage der Verantwortung für dieses Thema, das zunehmend Bürger im Dorf irritierte.