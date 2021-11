TTV Mauschbach : Ein Tischtennisverein im Wandel

Mauschbach Der TTV Mauschbach hat sich zu einem aktiven Freizeitverein mit vielfältigen Angeboten gewandelt. Tischtennis wird nur noch im Winter gespielt.

Seit 30 Jahren ist der Tischtennisverein (TTV) eine feste Größe in Mauschbach und das nicht nur in sportlicher Hinsicht. Der Zusammenhalt der Mitgliederinnen und Mitglieder ist die große Stärke des Vereins, das Angebot und die Aktivitäten vielfältig. „Wir haben Mitglieder, die bereits vor Jahren verzogen sind und immer noch ihre Hilfsbereitschaft anbieten“, sagt Oliver Dahlhauser.

Inzwischen hat sich der Tischtennisverein zu einem Freizeitverein gewandelt, weshalb der neue Vorstand überlegt, den Vereinsnamen zu ändern. „Freizeitverein Mauschbach“ vielleicht, aber das steht noch nicht fest. Seit einigen Jahren schon treffen sich die Mitglieder regelmäßig zum Spielen am Boule-Platz an der Grillhütte. Das macht großen Spaß. Einmal im Jahr spielen sie gemeinsam im Wechsel mit Gleichgesinnten aus Dietrichingen, Hornbach, Volmunster, Rolbing und Schweyen und tragen ein gegenseitiges Turnier aus. Sozusagen ein freundschaftliches deutsch-französisches Treffen.

Mit den Angelfreunden und Hobbyfischern ist im Juli noch eine neue Unterabteilung des TTV dazugekommen. Tischtennis wird nur noch in den Wintermonaten im Dorfgemeinschaftshaus gespielt. Interessierte sind herzlich willkommen, wie auch bei allen anderen Aktivitäten des Vereins.

Höhepunkt im Jahreskalender ist zweifelsohne die viertägige Wandertour, die in diesem Jahr bereits zum dreißigsten Mal von Kurt Weber organsiert wurde und die immer auch Gastwanderer willkommen heißt. So ging es im September nach Maikammer und St. Martin an der südlichen Weinstraße. Die Gruppe besuchte dabei auch das Hambacher Schloss. Auf ihren Wandertouren passierte sie den Aussichtspunkt „Kleiner Kalmit“, die Landauer Hütte und den Pass „3 Buchen“.