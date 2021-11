UBZ rechnet mit Abschluss am 12. November : Kreisel-Sanierung wohl bis Donnerstag

Zweibrücken Es ist eine Sanierung eines der wichtigsten Verkehrsknotenpunkte in der Stadt Zweibrücken – und sie steht erfreulich vor dem Abschluss. Wie Werner Bosslet, Chef des UBZ (Umweltbetrieb Zweibrücken) auf Anfrage mitteilt, sollen, vorausgesetzt das Wetter spielt mit, die Arbeiten am nächsten Donnerstag, 12. November abgeschlossen werden.

Bereits in der Sitzung des Bauausschusses am Dienstagabend hatte Rolf Franzen (CDU) die Frage gestellt, wie lange die Sanierung noch dauern werde. Bosslet, der dem Ausschuss beiwohnte, hatte da schon von einem Ende um den 11./12. November gesprochen

Am Mittwoch präzisierte er auf Merkur-Anfrage: Der UBZ gehe vom 12. November aus. Bosslet erklärte, derzeit sei „eingeplant, dass ab Montag der Gussasphalt eingebaut wird. Wir rechnen bei trockenem Wetter mit einer Bauzeit von 3 maximal 4 Tagen. In der Zwischenzeit werden die Fugen zwischen dem Asphalt und der Rinne geschnitten

Ein Leser hatte sich am Dienstag an unsere Zeitung gewandt und sich verunsichert gezeigt, weil er ein Ruhen der Arbeiten festgestellt hatte. Ob sich das Projekt verzögere? Bosslet merkte an, dass der Grund für die beobachte Ruhe am Kreisel schlicht und ergreifend Regen war.