Hallplatz-Galerie Zweibrücken 1845 Unterschriften für Cap-Markt-Rettung

Diana und Patrick Lang schließen: „Ich appelliere deshalb an Sie als Eigentümer, dass Sie bitte nach einer Lösung suchen, damit der CAP-Markt weiterbestehen kann, im Sinne der dortigen Menschen, und mit allem was daraus resultiert. Der CAP-Markt ist zusammen mit dem C&A Ankermieter, welche Publikum in die Galerie bringen. Sie streben als Eigentümer nachvollziehbar eine Vollvermietung der Galerie an. Sollte diese erreicht werden, und deshalb mehr Publikum in die Galerie kommen, könnte das der günstigere Zeitpunkt für etwaige Mieterhöhungen sein. Vielleicht können Sie sich eine Zwischenlösung vorstellen, in der durch eine kürzere Mietdauer statt der von Ihnen gewünschten 10 Jahre, in Verbindung mit einer möglichen Mietzinserhöhung bei erreichter Vollvermietung der Galerie, denkbar wäre. Ich appelliere an die soziale Ader, welche in jedem von uns schlagen sollte, und sicherlich auch in Ihnen schlägt.“