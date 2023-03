Hochschule Kaiserslautern Campus Zweibrücken Studierende aus aller Welt in Zweibrücken

Nachdem die „Fun Facts“ über Belgien abgehandelt waren, stellten sich die Teilnehmer der Hochschulen UC Leuwen, der Thomas More und der Ephec noch einzeln vor mit ihren Hobbys und Berufszielen. Das Team der IUT Saint Denis aus Frankreich führte mit einem kleinen Film über den Campus der Hochschule bei Paris. Die Schweizer, die zum ersten Mal dabei waren, zeigten Bilder der wunderschönen Schweizer Berglandschaft. Mittendrin die Hochschule Hesso. Drei Studenten waren aus Tel Aviv angereist. Sie kommen von der Yaffo. „Tel Aviv ist eine der teuersten Städte der Welt“, sagte ein Teilnehmer, „doch wir haben 300 Tage im Jahr Sonne.“ Ganz der geschäftstüchtige Manager in Spe bewarb er gleich noch sein Air-BnB-Business, das er in Tel Aviv betreibt. Aus Argentinien kamen zwei Studentinnen an den Zweibrücker Campus. Sie nehmen am Bachelor-Doppelabschlussprogramm der Hochschule Kaiserslautern mit der Universidad Nacional del Litoral teil und werden das kommende halbe Jahr in Zweibrücken verbringen. Das Georgian College in Kanada machte schließlich den Abschluss. Auch hier stellten die Studierenden die Vorzüge ihrer Hochschule vor.