Zwei Monate nach dem Hamas-Terror Saarbrücker Stadtrat stellt sich geschlossen an die Seite Israels

Mehr als zwei Monate nach dem Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober hat der Saarbrücker Stadtrat den „beispiellosen Terrorakt auf Schärfste“ verurteilt. „Die begangenen Gewalttaten sind verachtenswert und abscheulich“, heißt es in einer von SPD, CDU, Grünen, FDP und Linken gemeinsamen eingebrachten Resolution, die der Rat am Dienstagabend einstimmig verabschiedet hat. Saarbrückens Oberbürgermeister Uwe Conradt (CDU) nannte dies ein „wichtiges Zeichen“.