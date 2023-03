Vermieter irritiert derweil mit Zahlenspielen Cap-Markt: Das Team hofft und kämpft

Marco Dobrani, Leiter der Kimmle-Stiftung, die den Cap-Markt in der Galerie mitsamt Bistro Capino und untervermieteter Bäckerei betreibt, sagte am Freitag auf Anfrage, solche Überlegungen gebe es. Er bestätigte Aussagen von Bernd von Manteuffel. Manteuffel, Geschäftsführer des Eigentümers der Hallplatz-Galerie, einem Luxemburger Fonds mit dem Namen „Mimco Capital“, hatte in einem überregionalen Interview erklärt, es werde geprüft, ob der Cap-Markt in eine Fläche schräg gegenüber ziehen könnte (wir berichteten am Freitag); damit meinte er offenkundig die ehemalige „El Presenta“-Fläche.