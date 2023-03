Himmelsbergchörchen feiert 15-jähriges Bestehen Mit einer Hochzeit hat alles angefangen

Dem Chor ist sie zu jedem Probeabend herzlichst willkommen, doch mitsingen mag sie nicht. „Ich komme ab und zu als Zuhörerin, um die Gemeinschaft zu pflegen und in die Konzerte“, plant Giselheid Stein. Sie selbst will sich musikalisch weiterbilden und ihr Klavierspiel verbessern. Zum Abschiedskonzert hat sie sich ihre Lieblingslieder ausgewählt. Dazu gehören „My heart will go on“ aus Titanic oder „Can‘t help falling in love“ ebenso, wie der „Kriminal-Tango“, „Ich wollte nie erwachsen sein“ von Peter Maffay oder Musical-Erfolge wie „The Lion sleeps tonight“ neben dem afrikanischen Mambo. Wie immer, wird es also ein kunterbunt gemischtes Programm quer durch alle Genres geben. Und, ebenfalls wie immer, heißt es zum Abschluss mit dem irischen Segenslied „Möge die Straße uns zusammenführen.“ Der Eintritt ist frei, um eine Spende für die Chorarbeit wird gebeten.