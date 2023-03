Zweibrücker City-Wasserspiele „Wasser marsch!“ kurz vor Ostern

Die jährliche Wiederauferstehung der beliebten Wasserspiele in der Zweibrücker City steht bevor: Kurz vor Ostern – am Gründonnerstag – ist es soweit. Nachdem der Merkur-Reporter am Dienstagmittag Vorbereitungsarbeiten an dem großen Wasserspielfeld auf dem Alexanderplatz sah, haben wir beim Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken angefragt, wann genau die Wasserfontänen wieder sprudeln. Der UBZ antwortete: „Die Inbetriebnahme auf dem Alexanderplatz und in der Fußgängerzone erfolgt am Donnerstag, dem 06.04.2023.“