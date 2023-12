Zweibrücker Weihnachtsmarkt zahlte bereits 2022 fast das Siebenfache Die Gema fordert für die gespielte Musik wesentlich mehr Geld

„Der Weihnachtsmarkt wirft ja eh schon nicht so viel ab. Jetzt noch solche Rechnungen“, stöhnt Saberatzky. Und wenn er auf lizenzpflichtige Musik einfach verzichtet? „Landau will das tatsächlich machen. Die haben angekündigt, nur noch Gema-freie Songs zu spielen. Aber das ist gar nicht so einfach. Gema-freie Songs finden – da muss man sich den Wolf suchen im Internet, um herauszufinden, was geht und was nicht.“