Zweibrücker City-Entwicklung Innenstadt-Koordinator hofft auf Bürger-Ideen

Dabei ist Clemens auch Ansprechpartner für Bürger. Damit die ihn gut erreichen können, ist er sein Büro in zentralster Lage in der Fußgängerzone. Dort wurde am 11. März in der Hauptstraße 52 (frühere Hypovereinsbank) das Innenstadtbüro „Mitte Zweibrücken“ eröffnet. Betreut wird es durch das Büro Stadtberatung Dr. Sven Fries mit Innenstadt-Koordinator Lando Clemens, teilt die Stadtverwaltung mit.