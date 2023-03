Helmholtz-Gymnasium Zweibrücken „Sie werden zukünftig mehr denn je gebraucht“

Nach einem Intro (Toccata von J. S. Bach) durch die Bigband der Schule, wandte sich Schulleiterin Kerstin Kiehm an das Auditorium, dankte sowohl dem Abiturjahrgang als auch den Eltern für die in die Schule investierte Zeit und freute sich, 29 Abiturientinnen und Abiturienten mit der Bestnote eins verabschieden zu können. Angesichts von Zeitenwende, Umwelt- und Klimaveränderungen und der schnellen Weiterentwicklung künstlicher Intelligenz stünden ihnen noch nicht absehbare Aufgaben im künftigen Leben bevor. „Sie werden zukünftig mehr denn je gebraucht“, so ihre Prognose, verbunden mit der Einschätzung, dass es für den persönlichen Erfolg zukünftig viel ausschlaggebender sei, mit fachlicher Kompetenz nicht nur in digitalen Welten zu leben, sondern vor allem emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz zu besitzen. Menschlichkeit, Takt und Höflichkeit seien dabei die Orientierungspunkte. „Nutzen sie ihr Talent, bleiben sie neugierig und offen und übernehmen sie Verantwortung“, gab sie den Abiturientinnen und Abiturienten mit auf den Weg.