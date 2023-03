Pferdegala im Landgestüt Tolle Show vor ausverkauftem Haus

Zwischen den gefeierten internationalen Stars bewiesen einmal mehr die Reiter der Region, was für kreative und hochkarätige Schaunummern in reiner Vereinsarbeit entstehen können. In einer mitreißenden Choreografie vereinte das Team Oschmann des Reit- und Voltigiervereins St. Arnual beim Reitigieren Bodenakrobatik und akrobatische Zirzensik des Voltigierens auf dem von Lydia Oschmann gerittenen Pferd. Der Reitverein Gersweiler entwickelte in „Magic Light in the Dark“ aus einem leuchtenden Pas-de-Deux heraus eine sehr gelungene Quadrille mit sechs Reiter-Pferde-Paaren.