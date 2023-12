Traditionstag der Feuerwehr Zweibrücken „Ihr seid immer da, wenn es brennt“

Der Nikolaustag ist bei den Zweibrücker Feuerwehrleuten Traditionstag. Dann sind alle Aktiven im Rathaussaal versammelt, spricht Oberbürgermeister Marold Wosnitza seinen Dank dafür aus, dass ehrenamtlich in den Feuerwehren und weiteren Hilfsorganisationen Menschen dafür bereit sind, im Ernstfall anderen zu helfen. „Es beruhigt mich zu wissen, dass ich auf euch zählen kann, wenn im wahrsten Sinne des Wortes die Hütte mal brennt“, stellte er anschaulich fest und zitierte eingangs seiner Dankesworte am Traditionsabend im Rathaussaal mit Fahnenabordnung, Ehrengästen und französischen Partnerfeuerwehrleuten den verstorbenen Altkanzler Helmut Schmidt, der einmal über die Feuerwehr gesagt hatte: „Ehrenamtliche Feuerwehrleute sind die zuverlässigsten und vertrauenswürdigsten Diener am öffentlichen Wohl. Ich habe sie erlebt als echte Staatsdiener.“ Dieser Feststellung, so der Zweibrücker Oberbürgermeister, könnte er sich voll und ganz anschließen: „Ihr seid immer da, wenn es brennt oder auch mal, wie vor einigen Wochen, wenn es zu knallen droht“.