Hofenfels-Gymnasium Abschied und Aufbruch

Und noch etwas gab er seinen Abiturienten mit auf den Weg: „Mit dem Abitur erhaltet Ihr nicht nur eine Eintrittskarte in ganz viele Berufe, sondern es kommt Euch nun auch eine gewisse gesellschaftliche Verantwortung zu. Mein Appell lautet daher: „Seid misstrauisch, wenn Euch jemand einfache Antworten auf komplizierte Fragen präsentiert, denn die Welt ist viel zu kompliziert und komplex, um sich in zwei Seiten, schwarz oder weiß, einteilen zu lassen. Empathie entsteht durch Selbstreflexion. Also hinterfragt, was das Zeug hält, zuallererst Euch selbst. Findet Kompromisse, denn um Dinge wirklich nachhaltig zu verändern, braucht es mehr, als sich nur für eine Sache auszusprechen. Man muss zuhören können und sich gerade auch mit Situationen auseinandersetzen, die den eigenen konträr gegenüberstehen - ,be the change you want to see in this world‘, dann braucht es uns auch angesichts der großen Herausforderungen unser Zeit nicht Angst und Bange zu werden.“