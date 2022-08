Nationaler Widerstand Zweibrücken bei Zweibrücker Volkstrauertag : Rechter Kameradschaftsführer angeklagt

Zweibrücken Die Staatsanwaltschaft Zweibrücken wirft dem Verantwortlichen für den Aufzug der Kameradschaft „Nationaler Widerstand Zweibrücken“ zum Volkstrauertag 2021 am Ehrenfriedhof an der Vogelgesangstraße Verstöße gegen das Versammlungsgesetz vor.

Demnach gehe die Anklage der Staatsanwaltschaft Zweibrücken auf Vorkommnisse während der Gedenkfeier zum Volkstrauertag am 14. November 2021 auf dem Ehrenfriedhof des Hauptfriedhofs an der Vogelgesangstraße zurück. Damals hatten sich die Teilnehmer der traditionellen Gedenkfeier der Stadt Zweibrücken ihren Weg durch eine Gruppierung von etwa einem Dutzend, teilweise mit schwarzen Sturmhauben vermummten Männern und Frauen aus der rechtsextremen Szene bahnen müssen, die Reichsflaggen geschwenkt hatten.

Was das Zweibrücker Ordnungsamt nun aus aktuellem Anlass noch einmal bekräftigte. Die Behörde ließ auf Merkur-Nachfrage über die städtische Pressestelle mitteilen, dass seinerzeit „gegen die teilnehmenden Personen Bußgeldbescheide (200 Euro plus 28 Euro Gebühr) erlassen“ wurden.

Weiter schreibt die Stadt: „Das Bußgeldverfahren gegen den Haupttäter ruht zurzeit wegen eines anhängigen Gerichtsverfahrens aufgrund der Verstöße gegen das Versammlungsgesetz am gleichen Tag (Volkstrauertag).“ Offenbar handelt es sich bei diesem „Haupttäter“ um jenen Mann, der demnächst mit dem Strafrichter des Amtsgericht Zweibrücken Bekanntschaft machen wird. Nach Informationen unserer Zeitung soll er ein Kameradschaftsführer des NWZ und damit verantwortlich für den Aufzug am Volkstrauertag 2021 sein.

Eine Gefahr für die öffentliche Ordnung kann beispielsweise vorliegen, wenn diese Flaggen an einem Ort oder zu einem Datum mit historischer Symbolkraft demonstrativ gehisst oder verwendet werden. Wie also an jenem Volkstrauertag 2021 am Ehrenfriedhof in Zweibrücken. Von einer Sicherstellung der Fahnen hatten die Ordnungshüter seinerzeit jedoch abgesehen (wir berichteten).