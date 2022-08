Rätseln Sie mit! : Wo ist dieser „Garten“?

Wo hat unsere Fotografin diese bunten Buchstaben abgelichtet? Foto: Nadine Lang

So bunt es in einem Garten blühen kann, so bunt sind auch die dazugehörigen Buchstaben. In einem Garten wächst ja schließlich allerlei heran – doch sind das nicht immer nur Blumen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Nadine Lang

Um welchen „Garten“ handelt es sich hierbei? Rätseln Sie mit und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.