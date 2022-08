Sommerparty in Zweibrücken : Willkommen beim Stadtfest XXL

Das barocke Häuser-Ensemble rund um den Herzogplatz bot am Samstagabend beim Auftritt der „Firma Holunder“ eine perfekte Kulisse für tausende von Menschen. Foto: Volker Baumann

Zweibrücken Nach zwei Jahren Pause hat Zweibrücken eine Drei-Tage-Marathon-Party gefeiert.

8-59-200 – keine ausländische Telefonnummer, sondern die Anzahl der Bühnen, Auftritte und Live-Musik-Stunden, die bei der Neuauflage des Stadtfestes, nach zwei Jahren Zwangspause und damit drei Jahren Wartezeit, den Besuchern geboten wurde. Wer an so einem Wochenende nach Malle fliegt, um am Ballermann abzutanzen, der ist wirklich selber schuld, hat er doch das Ganze im XXL-Format vor der eigenen Haustür.

Und dazu noch viel abwechslungsreicher. Apropos Abwechslung – so viel Kulinarik von rustikal bis exotisch und Durstlöscher vom normalen Bierschoppen bis zum geheimnisvoll anmutenden „Bachwasser“ gibt es in der Region nur selten auf so geballtem Raum. Geballter Raum ist jetzt das Stichwort: Wo bei einer Badewanne oder einem Waschbecken extra ein Überlaufventil vorhanden ist, um eine Überschwemmung zu vermeiden, kam die Innenstadt am Wochenende hart an diese Grenze und hatte glücklicherweise die vielen Seitengassen parat, die den „Abfluss“ der Menschenmenge regelte.

Hintergrund Wenig Grund zur Klage für Polizei und DRK „Die ersten beiden Veranstaltungstage verliefen bei einem hohen Besucheraufkommen aus polizeilicher Sicht zufriedenstellend“, heißt es im Polizeibericht vom Wochenende. Insgesamt verzeichnete die Polizei Zweibrücken eine überschaubare Anzahl an strafrechtlich relevanten Delikten. Es kam in den ersten zwei Nächten zu acht Körperverletzungsdelikten und „fünf Anzeigen hinsichtlich von Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz“. Die Körperverletzungsdelikte seien alle harmloserer Art gewesen und eher als typische „Kerwe-Delikte“ zu bezeichnen. In Bezug zum Besucheraufkommen sei dies noch im normalen Rahmen, so die Auskunft der Polizeiinspektion. Personen seien in Gewahrsam genommen worden, entweder zum eigenen Schutz wegen übermäßigen Alkoholkonsums, oder zur Verhinderung einer Straftat. DRK-Geschäftsführer Hans Prager resümiert am Sonntagnachmittag, dass es, bis auf die vielen „Schnapsleichen“, teilweise viel zu jung, ein friedliches Stadtfest gewesen sei.

Gefühlt, so Kulturamtsleiter Thilo Huble, sei bereits der Freitag ein Samstag gewesen, an dem regelmäßig das größte Besucheraufkommen verzeichnet wird. Er sei wahrscheinlich auch als der oder zumindest einer der besten Freitage aller Stadtfeste einzuordnen. Insgesamt gibt der Amtsleiter schon nach zwei Tagen die Prognose „rekordverdächtig“ ab.

Am Samstag schlängelte sich ein schier endloser Lindwurm an Menschen, zum Teil auch gegenläufig, durch die Stadt. Viele ließen sich einfach von den unzähligen Angeboten überraschen, viele waren allerdings auch gezielt unterwegs, um ja keinen Favoriten auf der jeweiligen Bühne zu verpassen. Dazu half perfekt die neue „Stadtfest-App“, die mit einem Klick und Blick signalisierte, wo denn gerade was abgeht, unterteilt in Bühnen, Zeiten, Bands und wichtigen Informationen.

Für die Freunde aus der Gruppe der „Gaudi-Fuller“ ist das Stadtfest dieses Mal „Spiderman Homecoming“, wie sie lachend erzählen. Man treffe viele alte Kumpels, die man das ganze Jahr nicht sehe und mit denen man dann drei Tage lang „wichtige Termine“ wahrnehme.

Dagmar und Gerd aus Rohrbach im Saarland kommen gerne mittags oder am frühen Abend aufs Stadtfest, da sie die große Menge noch etwas meiden wollen. „Wenn die Lawine rollt, gehen wir noch gerne aus dem Weg“, scherzt Gerd und erklärt gleichzeitig das Zweibrücker Stadtfest zum Besten, was es in der Region gibt.

Ein laues, kühlendes Lüftchen geht auf der Brücke vom Hallplatz zum Herzogplatz, wo sich zwei Ehepaare aus dem Donnersbergkreis und dem Kreis Landstuhl gerade kennengelernt haben und zusammen anstoßen. Sie hätten die Anfahrt auf sich genommen, weil ihnen das Stadtfest super gefalle. Ein ähnliches Angebot an Musik und „Verpflegung“ gebe es in dieser Art rundum nirgends. Außerdem schätzen Heidrun, Maria, Ottmar und Wolfgang die gute Erreichbarkeit der Innenstadt durch die beiden zentralen Parkhäuser.

Zu den rockigen Klängen von Catweazle wurde an der Heilig-Kreuz-Bühne kräftig abgetanzt. Foto: Volker Baumann

Von vielen wieder herbeigesehnt und bewundert: Das Riesenrad auf dem Schlossplatz bot spektakuläre Beleuchtung und eine Fahrt mit großem Panoramablick. Foto: Volker Baumann

„Go Go Günter“ von den Big Maggas überzeugte mit seinen Gitarrenklängen in exotischem Outfit Foto: Volker Baumann

Von Anfang an dabei: Reinhard Neumann mit seinen Riesenspießen auf dem Riesenschwenker. Foto: Volker Baumann

Die Lokalmatadoren Sin City boten auf der Bühne an der alten Feuerwache wieder die passende Feuershow mit krachendem Rock’n Roll. Foto: Volker Baumann