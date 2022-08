Verkehrsführung bei Zwebrücken-Ernstweiler nun auf anderer Fahrspur : A 8: Neue Bauphase bei der Erneuerung der Hornbachbrücke

Zweibrücken Am Montag hat die Niederlassung West der Autobahn GmbH mit der Umstellung der Verkehrssicherung zur Erneuerung der Hornbachbrücke der A 8 bei Zweibrücken-Ernstweiler begonnen, wie die Niederlassung am gleichen Tag mitteilte.

„Die Erneuerung des Bauwerks auf der Richtungsfahrbahn Luxemburg ist planmäßig abgeschlossen“, heißt es aktuell in der Pressemitteilung. Am Mpntag würden noch einige Restarbeiten ausgeführt.

Damit mit der Erneuerung der Hornbachbrücke in Fahrtrichtung Pirmasens begonnen werden kann, muss die aktuelle Verkehrsführung umgebaut werden. Der Verkehr wird dabei von der Richtungsfahrbahn Pirmasens auf den Gegenfahrbahn umgeleitet. Dort steht – wie in der ersten Bauphase – jeweils ein Fahrstreifen in beide Richtungen zur Verfügung.