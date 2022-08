Aber auch Probleme bei Zweibrücker Stadtfest : Zum Abschluss nochmal volle Pulle

Zweibrücken Zweibrücker Stadtfest-Resümee: Rekordverdächtig gut – aber Gewalt gegen Polizisten, Alkoholprobleme und Verdacht auf K.o.-Tropfen.

Wer den Freitag und den Samstag am Stadtfest so richtig durchgehend genossen hatte, der musste am Sonntag eigentlich erst einmal eine Zwangspause einlegen und durchatmen. Es ist meist der ruhigere Tag, an dem ganze Familien unterwegs sind und auch mal die Kinder zum Zug kommen. Colossos das Riesenrad freute sich dabei sowohl auf die Tag-, als auch auf die Nachtschwärmer.