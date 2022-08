Mammutprozess vor Landgericht Zweibrücken : Abgehörte Drogenhändler ließen es kräftig „schneien“

Zweibrücken Vergangene Woche wurden vorm Landgericht Zweibrücken die gehackten Nachrichten der Angeklagten vorgespielt.

Dennoch wurde deutlich, dass die Mitglieder einer Drogenhändlerbande insbesondere in den Jahren 2019 und 2020 enge Kontakte pflegten. In den Gesprächen wurde sich auch über persönliche Dinge ausgetauscht, über gesundheitliche Probleme und andere Befindlichkeiten diskutiert. Hin und wieder ging es auch recht fröhlich zu, wurden Witze gemacht, über das Verhalten anderer Bandenmitglieder, die sich oft schon seit der Kindheit oder Jugend kannten, gelästert. Auch einen Ehestreit zeichneten die Ermittler auf. Darin beschimpfte die Frau einen der nun Angeklagten, weil der ihr den Unterhalt schuldig geblieben war: Wenn er nicht zahle, werde sie zur Polizei gehen, ihn „und die anderen“ anzeigen, drohte die Frau am Telefon. Worauf ihr Ehemann sie nicht nur zurechtwies und rüde beleidigte, sondern den Ärger mit seiner Angetrauten in einem weiteren Telefonat auch gegenüber anderen Drogenbandenmitgliedern kundtat. Die meisten Gespräche dauerten aber nur wenige Sekunden, weil es nur um mehr oder weniger spontane Verabredungen ging – wahrscheinlich für Treffen zur Drogenübergabe oder -entgegennahme oder zu Drogengeldzahlungen.

Auch ließen die Mitschnitte den Sinn für einen besonderen Humor erkennen – zumindest bei einem der mutmaßlichen Bandenmitglieder. Denn der Mann hatte den Anrufton seines Mobilfunkgeräts mit dem alten Frank-Sinatra-Weihnachtslied „Let it snow! Let it snow! Let it nnow!“ unterlegt. Wer des Englischen mächtig ist, weiß, dass „Let it snow!“ soviel wie „Lass es schneien!“ bedeutet. Was vor dem Hintergrund, dass die Bande auch mit Kokain gehandelt haben soll, also mit einem Rauschgift, das in Szenekreisen auch als „Schnee“ bezeichnet wird, durchaus als eine Aufmunterung zum Drogenkonsum verstanden werden könnte.