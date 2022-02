Melissa Habibovic : Mit Herz und Pferdesachverstand

Zweibrücken Die Arbeitsgemeinschaft Pfälzischer Voltigierer (AGPV) hat eine neue Sprecherin. Die erst 21-jährige Zweibrückerin Melissa Habibovic. Ihr Terminkalender ist aber nicht nur deshalb gut gefüllt.

2015 wurde sie von Cheftrainerin Sandra Schwebius entdeckt. Sie drückte der Jugendlichen die Longe der damals noch jungen und nicht eben einfachen Stute Corunia in die Hand und vertraute ihr die Erste Mannschaft an. Ein Team mit hohem Potenzial und dem Fokus auf Erfolg. Ihre Mentorin beschreibt: „Melissa hat einen grandiosen Pferdesachverstand. Und sie hat einen voll umfassenden Blick fürs Pferd, wie sonst kaum jemand.“

In dieser Aufgabe konnte und kann die willensstarke junge Frau ihre Stärken komplett ausspielen. Sie führte die VRG Südwestpfalz zu mehrfachen Siegertiteln im Deutschen Voltigiercup, Pfalz- und Landestiteln, dem Aufstieg in die schwere Klasse S bis hin zum Debüt bei der Deutschen Meisterschaft.

Voltigieren ist ohnehin Team-Work. „Unser Ziel war schon immer, den Nachwuchs in die Vorstandsarbeit mit einzubeziehen“, erklärt Sandra Schwebius. Denn die bereits 1980 von Volti-Urgestein Leo Laschet aus Kleinbundenbach gegründete Arbeitsgemeinschaft hatte den Eindruck, dass niemand so genau weiß, „wer wir sind und was wir machen“. So stellte der Vorstand den jungen interessierten Voltigierern sein vielfältiges Wirken zu ihren Gunsten vor und konnte mehrere von ihnen sofort für die Mitarbeit begeistern.