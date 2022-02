Gerd Kiefer : Ehrenvorsitzender des DRK Oberauerbach gestorben

Gerd Kiefer Foto: Gerd Kiefer/privat

Oberauerbach Trauer um den 82-jährigen Gerd Kiefer – Vorbild an ehrenamtlichem Einsatz und Träger der Verdienstmedaille des Landes.

Mit dem plötzlichen Tod von Gerd Kiefer am vergangenen Dienstag hat Oberauerbach einen verdienten und engagierten Mitbürger verloren. Er war mehr als 30 Jahre Vorsitzender des DRK-Ortsvereins Oberauerbach. In dieser Funktion hat er zusammen mit dem Katholischen Krankenhaus Zweibrücken von 1993 bis in die 2000er Jahre Hilfstransporte für Kinder in Rumänien organisiert. Dort betrieben die Mallersdorfer Schwestern verschiedene Einrichtungen. „Die Kinder von Oradea warteten immer sehnsüchtig auf diese für sie so begehrten Lebensmittel wie zum Beispiel Milch“, schreibt die frühere Ortsvorsteherin Hedi Danner.

Auch eine Partnerschaft mit einem rumänischen Behindertenheim für Kinder organisierte Gerd Kiefer. Beim Bau einer Wasseraufbereitungsanlage in Oradea war er ebenfalls behilflich.

Aber auch in seiner Heimat kümmerte sich Gerd Kiefer – das Kurzzeitpflegeheim in Mörsbach wurde ebenso unterstützt wie der Kindergarten Pusteblume in Oberauerbach.

„Die Blutspende war für ihn ebenfalls ein wichtiges Anliegen“, schreibt Hedi Danner weiter. Im Bürgerhaus wurden jährlich vier Termine durchgeführt, die er organisierte. Für die Arbeit beim DRK habe er insbesondere in den ersten Jahren enorm viel Zeit aufbringen müssen, teilte er vor Jahren einmal unserer Zeitung mit. „Es gab viel zu tun. Vor allem die Jugendarbeit musste forciert werden.“ Auch das Dorffest hat er mitorganisiert und als Vorsitzender des Dorfverschönerungsvereins den Zweibrücker Stadtteil weiterentwickelt. „Seine angenehme und zuvorkommende Art hat dazu beigetragen, dass ihm stets viele Helferinnen und Helfer zur Seite standen“, erinnert Hedi Danner.

