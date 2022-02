VHS-Kurs mit Petra Schreiber-Benoit : Fit und gut gelaunt älter werden

Petra Schreiber-Benoit integriert Übungen aus der Turnhalle in ihren Alltag. Foto: Cordula von Waldow

Zweibrücken Die VHS Zweibrücken bietet im ersten Halbjahr Kurse zu neuen oder erweiterten Themen an. Dazu gehören auch Rückengymnastik und Progressive Muskelentspannung mit der Präventions-Trainerin Petra Schreiber-Benoit. Die erfahrene Kursleiterin aus Zweibrücken beschreibt Inhalte und Nutzen für den Alltag.

Von Cordula von Waldow

Fitness und Gesundheit sind keine Fragen des Alters. Um seine Körperkraft zu trainieren und seine Beweglichkeit zu erhalten, muss dabei niemand begeisterter Sportler sein, wie Petra Schreiber-Benoit. In ihrem Vortrag „Einfach richtig älter werden“ und in ihren Bewegungs- und Entspannungskursen bei der VHS Zweibrücken vermittelt die Diplom-Sporttherapeutin ihren Teilnehmenden, von Jugendlichen bis hin zu Senioren, wie sie lebenslang fit und dynamisch bleiben und sich die Leichtigkeit erhalten können.

Das Interessante dabei: Die agile 56-Jährige integriert kleine Übungen in ihren Alltag unter dem Motto „Lass dein Leben Gymnastik sein“. Auf einem Bein stehend die Dynamik beim Zähneputzen ausbalancieren, sei eine wunderbare Fall-Prophylaxe und könne nicht nur bei Glatteis wie in der vergangenen Woche wertvolle Dienste leisten. Ihre Devise: „Das Wichtigste ist der Spaß dabei!“

Die dreifache Mutter liebt neben ihrer Tätigkeit auch die Bewegung beim Tennis, Skifahren, Langlauf oder alpinen Wandern. Jeden Morgen springt sie in den heimischen Außenpool – bei jeder Temperatur und findet es „einfach herrlich“.

Mit ihrer 42-Minuten-Formel empfiehlt Petra Schreiber-Benoit, sieben Tage in der Woche jeweils morgens und abends je drei Minuten in die eigene Gesundheit zu investieren, „ohne zusätzlichen Zeitaufwand“. Gemäß ihrem Lebensmotto: „Mit wenig viel erreichen.“ Sie weiß: Verlässt jemand das Vorurteil, mit zunehmendem Alter unbeweglicher oder gar gebeugt zu werden und ersetzt es durch die Vorstellung von aufgerichteter Körperspannung und lebensfroher Agilität, folgt sein Körper seinen Gedanken, besonders, wenn er sie tatkräftig untermauert.

Mit ihrer strahlenden Stimmung reißt die erfahrene Dozentin, die seit mehr als 20 Jahren als Referentin beim „Deutschen Fitness & Aerobic-Verband“ bundesweit Trainer schult, dabei ihre Teilnehmer mit. Besonders freuen sie Rückmeldungen wie „Deine gute Laune hat mich auftanken und mit Begeisterung heimgehen lassen“. Ihren Erfolg bemisst die Gesundheitstrainerin an dem Maß, in dem ihre Teilnehmenden ihre Lehren dauerhaft in den Alltag integrieren.

Die Rücken- und Entspannungs-Expertin kann dabei nicht nur eine Vielfalt an Ausbildung von Studien in Sportwissenschaften und Sporttherapie sowie einer Ausbildung zur Physiotherapeutin verweisen, sondern schreibt aktuell an ihrem fünften Buch. Ihre zertifizierten Präventions-Kurse im Bereich Ernährung, Bewegung und Entspannung sowie Rückenfitness und „GoodAging“ können von den Krankenkassen mit bis zu 80 Prozent bezuschusst werden. Sie freut sich, dass in einer Zeit, da „Rücken und Entspannung Hochkonjunktur haben“, auch die VHS Zweibrücken diese Kombination in zwei unterschiedlichen, doch zeitlich aufeinander folgenden Kursen anbietet.

Zum Vormerken: Der nächste Einstieg in die jeweils zwölf Einheiten erfolgt am Dienstag, 26. April, in der Turnhalle der ehemaligen Hauptschule Nord, unterhalb der Jugendbücherei gegenüber dem Hilgardzentrum. Dem einstündigen Kurs „Wirbelsäulengymnastik mit Elementen aus dem Pilates“ mit wertvollem Wissen rund um den Rücken folgt der Kurs „Progressive Muskelentspannung nach Jakobsen – Auftanken statt Ausbrennen“.

Besonders diese Kombination wirke fast wie eine Woche Kuraufenthalt. Nach einer Anspannung längs durch den gesamten Körper von den Zehen bis zu den Fingerspitzen wird gezieltes Loslassen und Atmen geschult. Vielen Menschen falle es leichter, über den Körper und die Achtsamkeit darauf auch den Geist zu entspannen als umgekehrt, wie beim Autogenen Training. Jeder Kursverlauf führt von einfachen, leichten Übungen hin zu komplexen und anstrengenderen.

Da Petra Schreiber-Benoit es gewohnt ist, mit heterogenen Leistungsgruppen zu arbeiten, richten sich ihre VHS-Kurse vom absoluten Sport- und Bewegungsmuffel mit Lust auf Veränderung bis hin zum begeisterten Sportler, der gezielt etwas für ein glückliches Älterwerden unternehmen will.

www.vhs-zweibuecken.de