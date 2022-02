Zweibrücker DRK: Coronatests jetzt doppelt, in Nase und Rachen : „Wir stehen bei Omikron kurz vor Höhepunkt“

Info

Am Samstag haben sich im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz seit dem Vortag 93 neue Covid-19-Fälle bestätigt, darunter 34 in Zweibrücken, 4 in Contwig, je 3 in Wallhalben und Rieschweiler-Mühlbach, sowie je 1 in Althornbach, Bechhofen, Dellfeld, Großbundenbach, Hornbach, Riedelberg und Schmitshausen. Die Sieben-Tage-Neuinfektionen-Inzidenz lag am Samstag bei: 1434,5 Zweibrücken (Freitag 1369,8), 1164,5 Pirmasens (Fr 1154,5) und 976,0 Landkreis Südwestpfalz (Fr 975,0). Die rheinland-pfälzische Hospitalisierungs-Inzidenz betrug 5,66. (Sonntags meldet das Gesundheitsamt Südwestpfalz keine Zahlen mehr.)

2415 Infektionen waren am Samstag im Gesundheitsamtsbezirk bestätigt aktiv (darunter 624 in Zweibrücken), 93 mehr als Freitag.

Impfungen: Das Gesundheitsamt betont: „Für den Schutz der Bevölkerung und vor Überlastung des Gesundheitssystems und der kritischen Infrastruktur bleibt es weiterhin wichtig, die Anzahl der Geimpften zu steigern.“ Der Impfbus Rheinland-Pfalz mache diese Woche für weitere Impfungen jeweils von 9 bis 17 Uhr Halt: am Mittwoch, 9.2. in Zweibrücken am Fashion Outlet, am Donnerstag, 10.2. in Maßweiler am Bürgerhaus. Am Impfbus kann man sich ohne Termin impfen lassen. Montags bis freitags von 14 bis 20 Uhr geöffnet ist (ohne Anmeldung oder mit über www.impftermin.rlp.de) die Kommunale Impfstelle im ehemaligen City-Outlet am Zweibrücker Busbahnhof (ZOB).