Rätseln Sie mit! : Diesmal gleich zwei Dächer

Am Samstag fragten wir, wo das Flachdach hingehört, heute beschäftigen wir uns mit einer ganz anderen Art von Dach. Zwei kleinen Dächern, um genau zu sein. Und wo die sind, da gibt es noch viel mehr Buntes.

Doch wo wurde dieses Motiv aufgenommen? Wer nicht weiter weiß vielleicht am besten mal die Kleinsten fragen, die könnten es wissen. Rätseln Sie mit, wo dieses Bild aufgenommen wurde und schreiben Sie uns Ihre Antwort an merkur@pm-zw.de.

Erraten wurde unser voriges Rätsel: Der Ausschnitt des Flachdachs mit den markanten Lüftungen befindet sich in Zweibrücken – aber weder am Gefängnis oder am Nardini-Klinikum, wie vermutet wurde, sondern in der Saarlandstraße gegenüber der Einfahrt zum Hilgardcenter-Parkplatz. Als Erstes wusste Christian Meister die richtige Lösung. Es handele sich um „einen Schornstein oder Lüftung auf dem ehemaligen Pörringer + Schindler Gebäude“, in dem heute „unter anderem eine Firma mit Gartenartikeln und eine Spedition“ seien. nlg/Foto: Nadine Lang