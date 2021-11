BI händigt OB Wosnitza Petition aus : Amazon-Ansiedlung: Kritiker übergeben 1206 Unterschriften

Zweibrücken Bürgerinitiative händigt OB Marold Wosnitza Unterschriften und Petition aus. Zum Bedauern der Kritiker kommt es bei dem Termin nicht zum Gespräch.

Die Bürgerinitiative (BI) „Amazon in Zweibrücken – so nicht!“ hat am Freitag eine Petition mit insgesamt 1206 Unterschriften an Oberbürgermeister Marold Wosnitza (SPD) überreicht. „Wir haben die Hoffnung, dass vielleicht doch noch ein Umdenken möglich ist und wir im größeren Rahmen diskutieren können“, betonte BI-Sprecher Marc Sadowski bei dem Termin.